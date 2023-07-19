В «Атлетико» возмущены словами Феликса о желании перейти в «Барселону»
Руководство «Атлетико» прокомментировало слова своего нападающего команды Жоау Феликса о желании выступать за «Барселону».
Как сообщает Relevo, руководство клуба пришло в ярость, когда увидело это высказывание в СМИ.
«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — заявили в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» претендентует на 23-летнего португальца.
Феликс перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Бенфики». Мадридский клуб заплатил за него 127 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.
Источник: Relevo
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