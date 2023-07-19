Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:23

В «Атлетико» возмущены словами Феликса о желании перейти в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

Руководство «Атлетико» прокомментировало слова своего нападающего команды Жоау Феликса о желании выступать за «Барселону».

Как сообщает Relevo, руководство клуба пришло в ярость, когда увидело это высказывание в СМИ.

«Агент игрока прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы Жоау покинул клуб. С этого момента нам нечего комментировать по этому поводу», — заявили в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» претендентует на 23-летнего португальца.

Феликс перешел в «Атлетико» в 2019 году из «Бенфики». Мадридский клуб заплатил за него 127 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

Источник: Relevo
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» объявила о трансфере Ориоля Ромеу из «Жироны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 22:30
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости