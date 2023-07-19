Рафинья может заменить Мареза в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Рафиньи, сообщает FootMercato.

По информации источника, «горожане» рассматривают 26-летнего бразильца в качестве замены для Рияда Мареза, который может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн уже контактировал с руководством «Барсы» на предмет возможного трансфера.

Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 50 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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