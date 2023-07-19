Рафинья может заменить Мареза в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Рафиньи, сообщает FootMercato.
По информации источника, «горожане» рассматривают 26-летнего бразильца в качестве замены для Рияда Мареза, который может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн уже контактировал с руководством «Барсы» на предмет возможного трансфера.
Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 50 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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3
|Атлетико
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11
|Р. Вальекано
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|0
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|0-0
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12
|Севилья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|0
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|0
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20
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|0
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|0
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
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Атлетико – Гранада
|- : -
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