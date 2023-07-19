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Сегодня, 03:28

Феликс: «Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Феликс.
Фото AFP

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс признался, что его мечта — играть за «Барселону».

«Я бы хотел играть за «Барсу». «Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Это всегда было моей мечтой с самого детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что ПСЖ претендентует на португальца, на которого не рассчитывает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

Жоау Феликс
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ФК Барселона
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