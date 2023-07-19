«Барселона» объявила о трансфере Ориоля Ромеу из «Жироны»
«Барселона» достигла соглашения с «Жироной» о переходе полузащитника Ориоля Ромеу.
31-летний игрок подписал контракт с клубом до 30 июня 2026 года, в соглашении есть пункт о сумме выкупа в размере 400 миллионов евро. В ближайшее время клуб объявит подробности представления Ромеу в качестве игрока команды.
Ромеу начинал карьеру в академиях «Ульдеконы» и «Эспаньола», с 2004 по 2011 год был в структуре «Барселоны». Затем он выступал за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча за «Жирону» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.
Источник: ФК Барселона
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