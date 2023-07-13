В «ПСЖ» согласны отдать Жоау Феликсу номер Мбаппе
Руководство «ПСЖ» согласилось передать номер 7 нападающему «Атлетико» Жоау Феликсу, если он перейдет в парижский клуб, сообщает DefencaCentral. С 2018 года под этим номером за парижан выступал форвард Килиан Мбаппе.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Жоау Феликса. В процессе переговоров обсуждался вопрос, какой номер 23-летний португалец получит в парижском клубе. Сам форвард предпочел 7-й номер.
Также сообщалось, что Мбаппе прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение 24-летнего француза с парижанами истекает летом следующего года.
В минувшем сезоне Феликс зимой был арендован «Челси». В общей сложности он провел 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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|0-0
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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