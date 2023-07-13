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В «ПСЖ» согласны отдать Жоау Феликсу номер Мбаппе

Мария Гусева
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Руководство «ПСЖ» согласилось передать номер 7 нападающему «Атлетико» Жоау Феликсу, если он перейдет в парижский клуб, сообщает DefencaCentral. С 2018 года под этим номером за парижан выступал форвард Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Жоау Феликса. В процессе переговоров обсуждался вопрос, какой номер 23-летний португалец получит в парижском клубе. Сам форвард предпочел 7-й номер.

Также сообщалось, что Мбаппе прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение 24-летнего француза с парижанами истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне Феликс зимой был арендован «Челси». В общей сложности он провел 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Жоау Феликс
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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