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Сегодня, 02:42

У Хави и Лапорты разногласия по поводу Дембеле

Евгений Козинов
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото Twitter

Между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Хави возникли разногласия, сообщает Marca. Стороны имееют разные взгляды по поводу нападающего Усмана Дембеле.

Хави склонен к тому, чтобы использовать Дембеле во второй половине сезона. В своб очередь, Лапорта не хочет, чтобы француз выходил на поле.

Ранее глава каталонского клуба заявил, что Дембеле летом покинет команды.

Вскоре состоится встреча между Хави и руководством клуба, чтобы принять окончательное решение по Дембеле.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
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 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
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 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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 - : -
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Бетис

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Винисиус Жуниор

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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