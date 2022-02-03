У Хави и Лапорты разногласия по поводу Дембеле

Между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Хави возникли разногласия, сообщает Marca. Стороны имееют разные взгляды по поводу нападающего Усмана Дембеле.

Хави склонен к тому, чтобы использовать Дембеле во второй половине сезона. В своб очередь, Лапорта не хочет, чтобы француз выходил на поле.

Ранее глава каталонского клуба заявил, что Дембеле летом покинет команды.

Вскоре состоится встреча между Хави и руководством клуба, чтобы принять окончательное решение по Дембеле.