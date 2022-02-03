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Сегодня, 05:05

Бордалас: «Независимо от соперника, «Валенсия» сделает все, чтобы выйти в финал Кубка Испании»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против «Кадиса» (2:1).

«Мы очень счастливы. Мы хотим поздравить болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. В конце матча были моменты, от которых мурашки по коже. Они показали огромную приверженность команде. У нас еще есть время, чтобы улучшить нашу ситуацию в ла лиге. В Кубке у нас была возможность выйти в полуфинал, и мы это сделали. Независимо от соперника, команда сделает все, чтобы выйти в финал.

Бриаан Хиль создавал разницу. Он мало тренировался с командой, но был очень хорош. Эраю Кюмарту было немного сложнее. Мы должны учитывать, что он не знаком с ла лигой, но мы верим, что он адаптируется и будет помогать команде», — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. У гостей забил Лукас Перес. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе.

Соперник «Валенсии» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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19.01 23:30
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
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 - : -
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 - : -
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