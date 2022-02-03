Бордалас: «Независимо от соперника, «Валенсия» сделает все, чтобы выйти в финал Кубка Испании»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Испании против «Кадиса» (2:1).

«Мы очень счастливы. Мы хотим поздравить болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. В конце матча были моменты, от которых мурашки по коже. Они показали огромную приверженность команде. У нас еще есть время, чтобы улучшить нашу ситуацию в ла лиге. В Кубке у нас была возможность выйти в полуфинал, и мы это сделали. Независимо от соперника, команда сделает все, чтобы выйти в финал.

Бриаан Хиль создавал разницу. Он мало тренировался с командой, но был очень хорош. Эраю Кюмарту было немного сложнее. Мы должны учитывать, что он не знаком с ла лигой, но мы верим, что он адаптируется и будет помогать команде » , — приводит слова Бордаласа официальный сайт клуба.

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. У гостей забил Лукас Перес. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе.

Соперник «Валенсии» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.