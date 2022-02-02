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Сегодня, 16:39

Президент «Барселоны»: «Дембеле летом уже не будет в «Барселоне»

Президент «Барселоны» рассказал, что нападающий Дембеле покинет команду
Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Усман Дембеле покинет команду летом.

«Усмана Дембеле в следующем сезоне в команде не будет. Мне кажется, что он уже договорился с другим клубом. Так что вряд ли мы еще увидим его в футболке «Барселоны».

Но окончательное решение может принимать только тренер", — цитирует Лапорту Marca.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб из-за отказа подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение расчитано до 30 июня 2022 года.

Нападающий в текущем сезоне сыграл за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Усман Дембеле
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
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19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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 - : -
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Мальорка – Р. Сосьедад
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