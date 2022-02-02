Президент «Барселоны»: «Дембеле летом уже не будет в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Усман Дембеле покинет команду летом.

«Усмана Дембеле в следующем сезоне в команде не будет. Мне кажется, что он уже договорился с другим клубом. Так что вряд ли мы еще увидим его в футболке «Барселоны».

Но окончательное решение может принимать только тренер", — цитирует Лапорту Marca.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен покинуть клуб из-за отказа подписывать новый контракт. Нынешнее соглашение расчитано до 30 июня 2022 года.

Нападающий в текущем сезоне сыграл за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.