«Валенсия» обыграла «Кадис» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» победила «Кадис» (2:1).

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. У гостей забил Лукас Перес.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе. Соперник «Валенсии» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.