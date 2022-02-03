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Сегодня, 01:00

«Валенсия» обыграла «Кадис» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Евгений Петров
Корреспондент
Уго Дуро.
Фото ФК «Валенсия»

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» победила «Кадис» (2:1).

В составе хозяев отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. У гостей забил Лукас Перес.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе. Соперник «Валенсии» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/4 финала
02 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:1
Кадис
Голы
Гонсалу Гедеш, 24 (1:0), Лукас, 54 (1:1), Дуро, 79 (2:1)
Валенсия
Доменеч Коррейа (Мориба, 68 ) Гильямон Диакаби Хосе Гайя (Лато, 88 ) Фулькье Эрай Джемерт (Гомес, 68 ) Солер Гонсалу Гедеш (Элдер Кошта, 88 ) Дуро (Маркос Андре, 90+4 ) Хиль
Кадис
Хиль Кала Эспино Эрнандес Парра Йенссон Алькарас (Фернандес, 63) Алехо (Санчес, 46) Андоне (Лукас, 23) Собрино (Карселeн, 77) Идрисси (Негредо, 63)
Предупреждения
Хосе Гайя 34, Эрай Джемерт 53, Гомес 87  -  Алехо 38, Алькарас 59, Собрино 61, Кала 71, Парра 87
Удаления
Кала 84 (вторая ж.к)
Судьи
Рохас (Испания)

Денис Черышев
ФК Валенсия
ФК Кадис
0
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«Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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