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Суарес сообщил, что останется в «Атлетико»

06:47
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заявил, что не планирует покидать «Атлетико».

«Останусь ли я в «Атлетико» в следующем сезоне? Да, да это точно. Моя жена знает, как я провел прошлое лето: смена команды, города и клуба, в котором я был так много лет. Она знает, для чего я работал», — цитирует Суареса AS.

Напомним, 34-летний уругвайский футболист в завершившемся сезоне ла лиги вместе с «Атлетико» стал чемпионом Испании.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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