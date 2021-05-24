Суарес сообщил, что останется в «Атлетико»
06:47
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заявил, что не планирует покидать «Атлетико».
«Останусь ли я в «Атлетико» в следующем сезоне? Да, да это точно. Моя жена знает, как я провел прошлое лето: смена команды, города и клуба, в котором я был так много лет. Она знает, для чего я работал», — цитирует Суареса AS.
Напомним, 34-летний уругвайский футболист в завершившемся сезоне ла лиги вместе с «Атлетико» стал чемпионом Испании.
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