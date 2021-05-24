Вратарь «Барселоны» Нету может перейти в «Вест Хэм»

Вратарь «Барселоны» Норберту Мурара Нету может перейти в «Вест Хэм» летом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, в «Вест Хэме» находятся в поиске вратаря для еврокубков. А «Барселона» может согласиться продать Нету, чтобы заработать деньги на новые трансферы.

Действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Нету в 10 миллионов евро. В сезоне 2020/2021 31-летний бразилец провел 7 матчей в чемпионате Испании, в которых пропустил 6 мячей.