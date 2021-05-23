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«Севилья» вырвала победу в матче с «Алавесом»

23 мая 2021, 23:59
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«Севилья» победила «Алавес» (1:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Решающий мяч на 90-й минуте забил Алехандро Гомес. «Севилья» набрала 77 очков и заняла четвертое место. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов. «Алавес» закончил сезон на 16-й позиции — 38 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

38-й тур

«Севилья» — «Алавес» — 1:0 (0:0)

Гол: Гомес, 90.

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро (А.Д.Гомес, 74), Рекик, Кунде, Гудель, Васкес (Ракитич, 56), Хоан Хордан (Оливер Торрес, 56), Сусо (де Йонг, 74), Окампос (Оскар Родригес, 56), Алейш Видаль, Эн-Несири.

«Алавес»: Сивера (Пачеко, 72), Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Тачи, Томас Пина, Гарсия, Понс (Хоселу, 66), Гвидетти (Батталья, 78), Мендес (Лукас, 78), Пеллистри (Риоха, 66).

Предупреждение: Алейш Видаль, 29.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

23 мая. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

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