Стало известно, что говорили игроки «Барселоны» в перерыве матча с «Райо Вальекано»

Стало известно, что говорили футболисты «Барселоны» в перерыве перенесенного матча 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1).

Защитник каталонцев Рональд Араухо в туннеле постарался эмоционально завести команду.

«Во втором тайме мы должны быть другой командой. Мы вышли сильными, мы знаем, что должны делать. Мы не можем быть слабыми. Мы справимся со всем, у нас отличная команда», — приводит слова Араухо Marca.

Защитник Жорди Альба добавил: «Мы должны вытащить этот матч! Поехали».

«Барселона», несмотря на это, отыграться не смогла. Команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице.