Тренер «Жироны» Мичел может возглавить «Челси»

Главный тренер «Жироны» Мичел может стать главным тренером «Челси», сообщает Daily Telegraph.

По сведениям источника, лондонцы рассматривают 48-летнего испанца в качестве замены Маурисио Почеттино, который покинет клуб по окончании сезона. Также «Челси» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Лестера» Энцо Марески.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.