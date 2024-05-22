Представители «Барселоны» сегодня проведут переговоры с Фликом в Лондоне

Руководство «Барселоны» и немецкий тренер Ханси Флик проведут сегодня, 22 мая, встречу в Лондоне, сообщает Diario Sport.

По данным источника, спортивный директор каталонцев Деку и координатор по футболу Боян Кркич вылетели в Англию на переговоры с бывшим тренером «Баварии» и его агентом Пини Захави. Встреча состоится в ближайшие часы.

На переговорах будет обсуждаться назначение Флика тренером «Барсы», если клуб решил уволить Хави. Однако это решение пока не принято.