Абаскаль может возглавить «Кадис», который вылетел в сегунду
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», сообщает El Mira.
По сведениям источника, 35-летний испанец является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Кадис». Зимой испанская команда уже интересовалась возможным приходом Абаскаля, однако тогда «Спартак» отказался отпускать специалиста. Также одним из возможных кандидатов на пост главного тренера является Хосе Рохо Мартин.
«Кадис» перед заключительным туром чемпионата Испании с 33 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда выступит в сегунде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
|25.05
|22:00
|
Альмерия – Кадис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|25.05
|22:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|25.05
|22:00
|
Жирона – Гранада
|- : -
|25.05
|22:00
|
Лас-Пальмас – Алавес
|- : -
|25.05
|22:00
|
Осасуна – Вильярреал
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|25.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|25.05
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|25.05
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3