«Барселона» может объявить о продлении контракта с Араухо сегодня

«Барселона» в ближайшее время может объявить о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, официальное заявление от клуба ожидается в ближайшие часы, а футболист подпишет новое соглашение в пятницу на встрече с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Ожидается, что новый контракт 23-летнего уругвайца будет действовать до конца июня 2026 года, а сумма отступных в соглашении составит 1 миллиард евро.

В сезоне-2021/22 Араухо забил 4 гола в 39 матчах за «Барселону». Его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года.