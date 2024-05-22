Модрич: «Кроос — легенда этого вида спорта и легенда «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился к своему одноклубнику Тони Кроосу, который принял решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Дорогой Тони, мне трудно писать эти слова. В мире футбола грусть, потому что уходит исторический футболист, и я признаюсь, что мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала». Мне очень понравилось играть вместе с тобой. Для меня действительно было честью делить с тобой полузащиту «Реала». У тебя есть качества, которые делают тебя уникальным и особенным футболистом, и другого Тони Крооса никогда не будет. Незабываемые еврокубковые вечера, титулы, магия «Бернабеу»... Мы никогда не забудем эту золотую эпоху в жизни нашего клуба. Ты всего достиг, но один финал у тебя еще остался. Вместе 15. Я буду скучать по тебе, друг», — написал Модрич в социальной сети.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Всего на его счету 463 матча за мадридский клуб, 28 голов и 98 результативных передач.