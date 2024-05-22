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Сегодня, 20:28

Нидерландский форвард Депай летом покинет «Атлетико»

Алина Савинова
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Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай покинет команду летом на правах свободного агента, сообщил журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как отмечает источник, у клуба из Мадрида есть опция продления контракта футболиста еще на один сезон, однако стороны решили, что не будут ее использовать.

Депай выступает за «Атлетико» с зимы прошлого года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 31 матч за мадридскую команду во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Ранее в своей карьере Депай выступал за «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
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Сельта – Валенсия
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Лас-Пальмас – Алавес
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Нико Уильямс

Атлетик

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Чими Авила

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 21 2 3
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