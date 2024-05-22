«Реал» согласовал однолетний контракт с Модричем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продолжит выступление за мадридскую команду в следующем сезоне, сообщает Marca.

Согласно данным источника, 38-летний хорват достиг договоренности с руководством «сливочных» о продлении контракта до 30 июня 2025 года.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 35 миллионов евро. Всего за испанцев он провел 532 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 44 встречи во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.