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Сегодня, 07:06

Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о попытках уговорить Тони Крооса отложить завершение карьеры.

«Мы пытались убедить Тони остаться, но это сложно. Мы знаем, каков его менталитет, насколько он тверд во всех своих решениях. Мы рады за него, и мы полностью его поддерживаем, если он действительно этого хочет», — цитирует игрока Madrid Zone.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со «сливочными» и после Евро-2024 уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».

Даниэль Карвахаль
Тони Кроос
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
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 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
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 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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Р. Сосьедад – Атлетико
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