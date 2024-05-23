Карвахаль: «Мы пытались убедить Крооса остаться»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о попытках уговорить Тони Крооса отложить завершение карьеры.

«Мы пытались убедить Тони остаться, но это сложно. Мы знаем, каков его менталитет, насколько он тверд во всех своих решениях. Мы рады за него, и мы полностью его поддерживаем, если он действительно этого хочет», — цитирует игрока Madrid Zone.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со «сливочными» и после Евро-2024 уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».