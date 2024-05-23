Флик отказал «Челси», чтобы возглавить «Барселону»

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 59-летний немец отказался возглавить «Челси» ради работы в каталонском клубе. Флик провел переговоры со спортивным директором «Барсы» Деку. Отмечается, что разговор прошел хорошо.

Ранее Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он покинул в 2023 году. До этого он тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).