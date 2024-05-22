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Кроос принял решение о завершении карьеры за десять дней до официального объявления

Алина Савинова
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Решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру стало неожиданностью для игроков «Реала», сообщает Relevo.

Как отмечает источник, футболист принял данное решение около десяти дней назад. Об этом он объявил лишь своим близким и одноклубнику Луке Модричу, поскольку тот сталкивался с похожей ситуацией.

Тренерский штаб мадридского клуба узнал о предстоящем уходе Крооса за несколько часов до официального объявления. Полузащитник не хотел преждевременной утечки информации.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со «сливочными» и после Евро-2024 уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».

Источник: https://www.relevo.com/futbol/liga-primera/mazazo-vestuario-intento-volver-convencer-20240521142531-nt.html
Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
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 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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Р. Сосьедад – Атлетико
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