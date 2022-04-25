«Реал» подпишет 16-летнего вратаря «Мальорки»

«Реал» подпишет вратаря юношеской команды «Мальорки» Феррана Кетгласа, сообщает Marca.

В этом сезоне 16-летний испанец четыре раза попадал в заявку основной команды. Контракт Кетгласа истекает в июне 2022 года, поэтому в «Реал» футболист перейдет бесплатно.

Сообщается, что вратарь подпишет двухлетнее соглашение с мадридским клубом.

Голкипер сразу же пополнит состав «Кастильи» — второй команды «сливочных».