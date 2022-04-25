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«Реал» подпишет 16-летнего вратаря «Мальорки»

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«Реал» подпишет вратаря юношеской команды «Мальорки» Феррана Кетгласа, сообщает Marca.

В этом сезоне 16-летний испанец четыре раза попадал в заявку основной команды. Контракт Кетгласа истекает в июне 2022 года, поэтому в «Реал» футболист перейдет бесплатно.

Сообщается, что вратарь подпишет двухлетнее соглашение с мадридским клубом.

Голкипер сразу же пополнит состав «Кастильи» — второй команды «сливочных».

ФК Мальорка
ФК Реал
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2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
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 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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14
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Севилья – Кадис
 - : -
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Алавес – Вильярреал
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 - : -
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Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
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Гомес Рауль де Томас

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Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Гоньи Икер Муниаин

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Атлетик

 9
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Хорхе Куэнка

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Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

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Атлетик

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