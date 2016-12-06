СМИ: Криштиану Роналду уже знает, что получит "Золотой мяч"?

Организаторы премии "Золотой мяч" уже уведомили "Реал" и нападающего клуба Криштиану Роналду, что именно португалец станет обладателем трофея в этом году. Как утверждает El Mundo Deportivo, издание France Football заранее сообщает лауреату, что он победит, чтобы подготовить интервью с ним и сделать фото с главным призом. Однако эта информация до официального оглашения должна оставаться секретной.

Официально France Football объявит обладателя "Золотого мяча" 13 декабря. Напомним, что с 2010 года эта награда вручалась изданием совместно с ФИФА, однако стороны решили не продлевать сотрудничество.