14:53 6 декабря | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Криштиану Роналду уже знает, что получит "Золотой мяч"?

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Организаторы премии "Золотой мяч" уже уведомили "Реал" и нападающего клуба Криштиану Роналду, что именно португалец станет обладателем трофея в этом году. Как утверждает El Mundo Deportivo, издание France Football заранее сообщает лауреату, что он победит, чтобы подготовить интервью с ним и сделать фото с главным призом. Однако эта информация до официального оглашения должна оставаться секретной.

Официально France Football объявит обладателя "Золотого мяча" 13 декабря. Напомним, что с 2010 года эта награда вручалась изданием совместно с ФИФА, однако стороны решили не продлевать сотрудничество.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sergey.v1968

уже неважно, у Месси кончились деньги, отбился.

17:55 6 декабря

sergey.v1968

то есть типа по секрету - всему свету? Или мы тут все, прочитав эту новость, не должны ни с кем ею делиться? Вот ну непонятно мне, могу я это с кем-то обсудить или должен и далее держать в секрете. Просто Месси на проводе, ждёт подтверждения, что он в пролёте в этом сезоне.

17:47 6 декабря

kingarthur

супертрио Ко-Смо-Дзю в Барселону

15:44 6 декабря

shpasic

почему не Кокорин?!

15:19 6 декабря

outz

Неинтересен уже ваш золотой мяч. Те же рожи уже 10 лет.

15:14 6 декабря

super_bear

Криштиану,верни 150 млн.евро правительству Испании!

15:10 6 декабря

L Osokin

коррупция неискоренима...)

15:08 6 декабря

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