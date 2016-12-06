СМИ: Криштиану Роналду уже знает, что получит "Золотой мяч"?

Организаторы премии "Золотой мяч" уже уведомили "Реал" и нападающего клуба Криштиану Роналду, что именно португалец станет обладателем трофея в этом году. Как утверждает El Mundo Deportivo, издание France Football заранее сообщает лауреату, что он победит, чтобы подготовить интервью с ним и сделать фото с главным призом. Однако эта информация до официального оглашения должна оставаться секретной.
Официально France Football объявит обладателя "Золотого мяча" 13 декабря. Напомним, что с 2010 года эта награда вручалась изданием совместно с ФИФА, однако стороны решили не продлевать сотрудничество.
sergey.v1968
уже неважно, у Месси кончились деньги, отбился.
17:55 6 декабря
sergey.v1968
то есть типа по секрету - всему свету? Или мы тут все, прочитав эту новость, не должны ни с кем ею делиться? Вот ну непонятно мне, могу я это с кем-то обсудить или должен и далее держать в секрете. Просто Месси на проводе, ждёт подтверждения, что он в пролёте в этом сезоне.
17:47 6 декабря
kingarthur
супертрио Ко-Смо-Дзю в Барселону
15:44 6 декабря
shpasic
почему не Кокорин?!
15:19 6 декабря
outz
Неинтересен уже ваш золотой мяч. Те же рожи уже 10 лет.
15:14 6 декабря
super_bear
Криштиану,верни 150 млн.евро правительству Испании!
15:10 6 декабря
L Osokin
коррупция неискоренима...)
15:08 6 декабря