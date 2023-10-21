«Севилья» — «Реал»: прямая трансляция матча ла лиги
«Севилья» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Севилья» — «Реал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.
Команда из Андалусии находится на 14 месте в турнирной таблице примеры с восемью очками. Сливочные — лидируют, в их активе — 24 балла. Отставание от второго места, которое занимает «Жироне», составляет 2 очка.
Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|20-8
|19
|
5
|Р. Сосьедад
|10
|5
|3
|2
|18-12
|18
|
6
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
7
|Бетис
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Осасуна
|10
|4
|1
|5
|11-14
|13
|
9
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
10
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
11
|Лас-Пальмас
|9
|3
|2
|4
|6-8
|11
|
12
|Хетафе
|9
|2
|4
|3
|12-15
|10
|
13
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|10
|1
|5
|4
|12-16
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|10
|1
|3
|6
|15-25
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|2 : 0
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|- : -
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|8
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3