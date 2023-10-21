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Сегодня, 17:35

Мостовой считает, что у «Севильи» мало шансов на положительный результат в матче с «Реалом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы на победу команд в матче «Севилья» — «Реал» 10-го тура ла лиги.

«Севилья» играет дома, но, конечно, «Реал» выглядит более перспективным. Могу предположить, что «Реал Мадрид» победит в этом матче за счет класса — там просто качественнее игроки, особенно в атаке. Они выглядят намного мощнее по всем линиям, чем и должны воспользоваться. В матче не будет высокой результативности особенно после игр сборных. Может быть, пару залетит и все. «Реалу» всегда нелегко в матчах против «Севильи», но сегодня у команды Алонсо мало шансов на положительный результат», — приводит слова Мостового ODDS.ru.

Матч «Севилья» — «Реал» пройдет 21 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 9 матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка. «Севилья» — на 14-м месте (8 очков).

Источник: https://odds.ru/football/news/aleksandr-mostovoy-u-sevili-malo-shansov-na-polozhitelnyy-rezultat-v-matche-s-realom/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
12
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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