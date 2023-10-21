Мостовой считает, что у «Севильи» мало шансов на положительный результат в матче с «Реалом»

Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы на победу команд в матче «Севилья» — «Реал» 10-го тура ла лиги.

«Севилья» играет дома, но, конечно, «Реал» выглядит более перспективным. Могу предположить, что «Реал Мадрид» победит в этом матче за счет класса — там просто качественнее игроки, особенно в атаке. Они выглядят намного мощнее по всем линиям, чем и должны воспользоваться. В матче не будет высокой результативности особенно после игр сборных. Может быть, пару залетит и все. «Реалу» всегда нелегко в матчах против «Севильи», но сегодня у команды Алонсо мало шансов на положительный результат», — приводит слова Мостового ODDS.ru.

Матч «Севилья» — «Реал» пройдет 21 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 9 матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка. «Севилья» — на 14-м месте (8 очков).