«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в матче ла лиги

«Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 10-го тура ла лиги — 1:1.

Счет на 1-й минуте матче открыл полузащитник гостей Марк Рока. Через 16 минут форвард темно-синих Борха Майораль сравнял счет.

После этой игры «Бетис» с 14 очками идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» занимает 12-ю позицию, имея в активе 11 очков.