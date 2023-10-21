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«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в матче ла лиги

Алина Савинова
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«Хетафе» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 10-го тура ла лиги — 1:1.

Счет на 1-й минуте матче открыл полузащитник гостей Марк Рока. Через 16 минут форвард темно-синих Борха Майораль сравнял счет.

После этой игры «Бетис» с 14 очками идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» занимает 12-ю позицию, имея в активе 11 очков.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:1
Бетис
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Бетис
ФК Хетафе
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 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
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 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
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12
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
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16
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17
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19
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