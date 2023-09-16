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Сегодня, 18:04

Сенников: «У Захаряна очень хороший шанс показать себя против мадридского «Реала»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проявить себя в матче против мадридского «Реала» в 5-м туре ла лиги.

«Если Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад», то сможет себя проявить завтра. Тот же Федор Смолов был в аренде в «Сельте» и смог проявить себя в первой игре против «Реала» и забить гол. У Захаряна очень хороший шанс показать себя против мадридского «Реала». В будущем ему будет легче в «Реал Сосьедад», если проявит себя завтра», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Матч между «Реал Сосьедад» и «Реалом» пройдет 17 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-u-zaharyana-ochen-horoshij-shans-pokazat-sebya-protiv-madridskogo-reala/
Арсен Захарян
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
3
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
4
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
5
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
6
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
8
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
9
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
10
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
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Валенсия – Атлетико
 - : -
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Рафинья

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