«Атлетик» с разгромным счетом обыграл «Кадис»
«Атлетик» дома с крупным счетом победил «Кадис» в матче 5-го тура ли лиги — 3:0.
Голы в игре забили Горка Гурусета (66-я минута), Асьер Вильялибре (68-я) и Иньяки Уильямс (90+1-я).
«Атлетик» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Кадис» — восьмой (7 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
3
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
4
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
5
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
6
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
7
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
8
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
9
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|- : -
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|- : -
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|3
|П
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|2
|1
|0
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