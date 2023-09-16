«Атлетик» с разгромным счетом обыграл «Кадис»

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«Атлетик» дома с крупным счетом победил «Кадис» в матче 5-го тура ли лиги — 3:0.

Голы в игре забили Горка Гурусета (66-я минута), Асьер Вильялибре (68-я) и Иньяки Уильямс (90+1-я).

«Атлетик» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Кадис» — восьмой (7 очков).