«Барселона» и «Бетис» сыграют в 5-м туре испанской ла лиги. Матч в Барселоне начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» можно на онлайн-платформе «ОККО Спорт». Начало эфира — в 21:40 по московскому времени.

Ключевые события игры «Барселона» — «Бетис» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» в этом сезоне в связи с реконструацией «Камп Ноу» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе столицы Каталонии.

Чемпионы Испании в четырех матчах лиги набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

«Бетис» перед 5 туром ла лиги расположился на восьмом месте, андалусийцы набрали 7 очков.