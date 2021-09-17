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«Кадис» на выезде обыграл «Сельту»

17 сентября 2021, 23:58
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«Кадис» в гостях обыграл «Сельту» (1:2) в матче 5-го тура ла лиги.

В составе победителей голами отметились Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.

После 5 туров ла лиги «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кадис» расположился на 11-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Сельта» — «Кадис» — 1:2 (0:2)

Голы: Лосано, 38 (0:1). Эспино, 43 (0:2). Мина, 64 (1:2).

Нереализованный пенальти: Санчес, 43 (вратарь)

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Галан, Фонтан (Нолито, 46), Суарес (Мендес, 46), Тапия, Аспас, Мина, Серви (Тиагу Гальярду, 46), Солари (Бельтран, 66).

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Фернандес, 72), Аларкон, Бастида (Йенссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмаич, 72), Санчес (Негредо, 83).

Предупреждения: Собрино, 46. Тиагу Гальярду, 48. Ароян, 52. Аларкон, 61. Тапия, 74. Мендес, 89.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

17 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
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Зенит

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1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

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1.67
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ЦСКА
Спартак

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28%

1.73

X2

22%

1.57

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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