«Кадис» на выезде обыграл «Сельту»
«Кадис» в гостях обыграл «Сельту» (1:2) в матче 5-го тура ла лиги.
В составе победителей голами отметились Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.
После 5 туров ла лиги «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кадис» расположился на 11-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Сельта» — «Кадис» — 1:2 (0:2)
Голы: Лосано, 38 (0:1). Эспино, 43 (0:2). Мина, 64 (1:2).
Нереализованный пенальти: Санчес, 43 (вратарь)
«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Галан, Фонтан (Нолито, 46), Суарес (Мендес, 46), Тапия, Аспас, Мина, Серви (Тиагу Гальярду, 46), Солари (Бельтран, 66).
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Фернандес, 72), Аларкон, Бастида (Йенссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмаич, 72), Санчес (Негредо, 83).
Предупреждения: Собрино, 46. Тиагу Гальярду, 48. Ароян, 52. Аларкон, 61. Тапия, 74. Мендес, 89.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
17 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».
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