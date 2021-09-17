Симеоне: «Гризманн и Феликс могут вместе играть»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ожиданиях от матча 5-го тура ла лиги с «Атлетиком».
«Не сомневаюсь, у нас хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч. Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — цитирует Симеоне Marca.
30-летний француз перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. Футболист уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.
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