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Симеоне: «Гризманн и Феликс могут вместе играть»

21:49
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об ожиданиях от матча 5-го тура ла лиги с «Атлетиком».

«Не сомневаюсь, у нас хороший состав, мы должны быть настоящей командой. Постараемся провести хороший матч. Гризманна и Феликса, их можно совмещать, однажды они выйдут на поле вместе», — цитирует Симеоне Marca.

30-летний француз перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в конце августа на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа. Футболист уже выступал за мадридский клуб с 2014 по 2019 год.

 
Матч "Атлетико" - "Атлетик" состоится завтра, 18 сентября. Начало - в 17.15 (мск).

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Тоттенхэм
Челси

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32%

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ТБ 2.0

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1.58

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15%

1.74
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Рубин
Зенит

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ЦСКА
Спартак

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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