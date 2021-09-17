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Чемпионат Испании, 4-й тур: расписание матчей ла лиги — «Валенсия» против «Реала» и другие игры

12:00
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото Instagram
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото Instagram
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В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Испании по футболу.

17 сентября, пятница

«Сельта» — «Кадис» (22.00)

Сельта — Кадис

18 сентября, суббота

«Райо Вальекано» — «Хетафе» (15.00)

Райо Вальекано — Хетафе

«Атлетико» — «Атлетик» (17.15)

Атлетико — Атлетик

«Эльче» — «Леванте» (19.30)

Эльче — Леванте

«Алавес» — «Осасуна» (22.00)

Алавес — Осасуна

19 сентября, воскресенье

«Мальорка» — «Вильярреал» (15.00)

Мальорка — Вильярреал

«Реал Сосьедад» — «Севилья» (17.15)

Реал Сосьедад — Севилья

«Бетис» — «Эспаньол» (19.30)

Бетис — Эспаньол

«Валенсия» — «Реал» (22.00)

Валенсия — Реал

20 сентября, понедельник

«Барселона» — «Гранада» (22.00)

Барселона — Гранада

Смотреть прямые видеотрансляции матчей ла лиги можно на Okko Спорт

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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