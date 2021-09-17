Чемпионат Испании, 4-й тур: расписание матчей ла лиги — «Валенсия» против «Реала» и другие игры
12:00
В пятницу, 17 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Испании по футболу.
17 сентября, пятница
18 сентября, суббота
«Райо Вальекано» — «Хетафе» (15.00)
«Атлетико» — «Атлетик» (17.15)
19 сентября, воскресенье
«Мальорка» — «Вильярреал» (15.00)
«Реал Сосьедад» — «Севилья» (17.15)
20 сентября, понедельник
«Барселона» — «Гранада» (22.00)
Смотреть прямые видеотрансляции матчей ла лиги можно на Okko Спорт
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