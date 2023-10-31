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Сегодня, 18:15

Инсайдер Романо: Родриго продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

Руслан Минаев
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«Реал» продлит контракт с нападающим Родриго до лета 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, о сделке объявят официально в четверг 2 ноября. Действующее соглашение 22-летнего бразильца истекает летом 2025-го.

Родриго выступает в «Реале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Отступные — 1 миллиард евро

ФК Реал
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«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года. Отступные - 1 миллиард евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
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5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
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Хетафе – Кадис
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 7
Альваро Мората

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 6
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Диего Рико

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Лукас Робертоне

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
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Осасуна

 9 2 1
Ойян Сансет

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Алекс Баэна

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Вильярреал

 9 1 4
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