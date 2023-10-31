Инсайдер Романо: Родриго продлит контракт с «Реалом» до 2028 года

«Реал» продлит контракт с нападающим Родриго до лета 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, о сделке объявят официально в четверг 2 ноября. Действующее соглашение 22-летнего бразильца истекает летом 2025-го.

Родриго выступает в «Реале» с 2019 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

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