«Альмерия», «Эйбар» и «Лас-Пальмас» вышли в 1/32 финала Кубка Испании

Во вторник, 31 октября, состоялись первые матчи первого раунда Кубка Испании.

«Леванте» на выезде обыграл «Вареа» (3:0), «Эспаньол» одержал победу над «Менсахеро» (2:0), «Кастельон» в дополнительное время выиграл у «Касереньо» (3:2), «Эйбар» разгромил «Лорку» (4:0), «Альмерия» переиграла «Талаверу» (2:)), а «Лас-Пальмас» оказался сильнее «Манакора» (3:0).

Действующим обладателем Кубка Испании является «Реал», обыгравший в финале «Осасуну».