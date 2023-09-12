«Реал Сосьедад» показал, как Захарян прокинул мяч между ног одноклубнику на тренировке

«Реал Сосьедад» опубликовал видео с тренировки с участием полузащитника Арсена Захаряна.

В ролике 20-летний россиянин сначала отдал красивый пас пяткой, а затем прокинул мяч между ног одному из своих одноклубников.

Захарян вернулся к тренировкам в общей группе команды в понедельник, 11 сентября — до этого он пропустил несколько дней из-за болезни. Россиянин перешел в испанскую команду из московского «Динамо» 19 августа. Он принял участие в двух матчах нового клуба и не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» проведет следующую игру 17 сентября против мадридского «Реала». Начало матча 5-го тура чемпионата Испании — в 22.00 (мск).