Тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Хави

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

«Когда Хави ушел из клуба в 2015 году, мы продолжали поддерживать связь. У нас особая связь и открытые отношения. Если он меня критикует, я близко воспринимаю его слова. Я умею разделять личные и рабочие моменты. У немцев это заложено в характере», — цитирует голкипера Mundo Deportivo.