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Тер Штеген: «Возвращение Месси было бы для «Барселоны» большим преимуществом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген хотел бы, чтобы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся в каталонский клуб.

«Возвращение Месси, безусловно, было бы для нас большим преимуществом. Возможно, когда-нибудь он вернется в другой роли. «Барселона» — это его клуб, который всегда будет занимать важное место в его жизни. Многие люди здесь по-прежнему поддерживают с ним связь. Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

36-летний Месси в летнее трансферное окно подписал контракт с «Интер Майами». Он сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. С «Интер Майами» Месси уже успел выиграть Кубок лиг.

Аргентинец играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
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Реал – Р. Сосьедад
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