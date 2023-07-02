«Реал» рассчитывает продать Менди в команду из Саудовской Аравии на выгодных условиях
«Реал» может продать защитника Ферлана Менди этим летом, сообщает Cadena SER.
По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти не хочет расставаться с футболистом, однако в клубе надеются на продажу футболиста. В «Реале» считают, что в скором времени поступит предложение от Саудовской Аравии.
В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей в ла лиге, отметившись 1 ассистом. Контракт француза рассчитан до лета 2025 года, отступные — 250 млн евро.
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|0-0
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Вильярреал – Бетис
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