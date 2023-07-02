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Сегодня, 23:05

«Реал» рассчитывает продать Менди в команду из Саудовской Аравии на выгодных условиях

Виктория Кравченко
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«Реал» может продать защитника Ферлана Менди этим летом, сообщает Cadena SER.

По данным источника, главный тренер команды Карло Анчелотти не хочет расставаться с футболистом, однако в клубе надеются на продажу футболиста. В «Реале» считают, что в скором времени поступит предложение от Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей в ла лиге, отметившись 1 ассистом. Контракт француза рассчитан до лета 2025 года, отступные — 250 млн евро.

ФК Реал
Ферлан Менди
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