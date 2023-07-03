Канселу нужно будет пойти на многократное сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»
«Барселона» сохраняет интерес к португальскому защитнику Жоау Канселу, сообщает Sport.
По информации издания, если футболист выберет подобный вариант, то ему нужно будет пойти на весомое сокращение зарплаты.
Сообщается, что на данный момент португалец зарабатывает 8 миллионов евро в год в «Манчестер Сити».
«Горожане» хотят продать футболиста, когда как «Барселона» готова лишь на аренду. В руководстве сине-гранатовых видят идеального кандидата на позицию правого фланга обороны.
Сезон-2022/23 футболист провел в «Баварии» на правах аренды. По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа.
В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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