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Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов евро, испанский клуб думает отказаться от трансфера

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе огласил руководству «Реала» свои финансовые требования, сообщает Marca. Сообщалось, что мадридский клуб работает над трансфером француза.

По данным источника, футболист запросил у «сливочных» 240 миллионов евро в виде различных выплат, после чего испанцы решили свернуть переговоры.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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