«Реал» повысит зарплату Милитао по новому контракту

Защитник Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом» до 2028 года. «Сливочные» собираются также серьезно поднять зарплату своему игроку, сообщает Goal.

Встреча между руководством клуба и представителями футболиста должна состояться в ближайшие дни. О соглашении уже договорились, и сторонам осталось уладить небольшие детали и подписать бумаги.

24-летний Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.