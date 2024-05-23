«Атлетико» и Гризманн ведут переговоры о продлении контракта

В «Атлетико» определились с будущим нападающего Антуана Гризманна, сообщает инсайдер Руди Галетти.

По данным источника, руководство клуба решило продлить сотрудничество с французом. Стороны обсуждают последние детали сделки.

Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 47 матчей, забил 24 гола и сделал 8 голевых передач.

Ранее Гризманном инетерсовался клуб из Саудовской Аравии.