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Сегодня, 18:00

Педро: «Надеюсь, сыграем с Эндриком за сборную Бразилии»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Палмейраса» Эндрик
Эндрик.
Фото AFP

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Эндриком, который летом перейдет из «Палмейраса» в мадридский «Реал».

— Новый нападающий «Реала» Эндрик — твой друг. Как зародилась ваша дружба? Как часто вы общаетесь?

— Дружба началась просто: с подписок друг на друга в социальных сетях. В одном матче я играл за «Коринтианс» против «Палмейраса», он стал чемпионом, но у нас завязалась дружба, и мы начали тесно общаться как раз после той игры. Позже мы пересекались в юношеской сборной Бразилии, за которую вместе забивали. Но сейчас мы больше общаемся по телефону, потому что находимся далеко друг от друга.

— Ты удивился, когда узнал о его переходе в «Реал Мадрид»?

— Я был удивлен, но рад за него. Этот трансфер — результат его работы. Он упорно трудился и теперь получает награду, о которой всегда мечтал. Эндрик — отличный игрок. Уверен, он многому научится в Европе и вырастет в футболиста высокого уровня.

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— Он следит за твоими успехами в России?

— Я периодически публикую кадры со своими голами и передачами за «Зенит», и он кидает мне реакции.

— Мечтаешь сыграть с ним в одном клубе? Например, в том же Мадриде?

— Надеюсь, в будущем мы вместе сыграем за национальную сборную Бразилии. Был бы счастлив сыграть с ним на одном поле на чемпионате мира.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК Реал
Педро (Зенит)
Эндрик
0
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Педро — о сравнениях с Месси: «Благодарен Аршавину за такую похвалу, но меня с ним не сравнить»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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