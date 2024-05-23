Источник: президент УЕФА Чеферин назвал главу «Реала» Переса идиотом и расистом

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал главу «Реала» Флорентино Переса идиотом и расистом в личной беседе с экс-президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, информирует The Objective.

Оскорбления в сторону Переса имели место 6 декабря 2019 года. Тогда Чеферин публично раскритиковал предложение главы «Реала» по созданию европейской Суперлиги. В этот день Рубиалес связался с Чеферином и обсудил намерение Переса.

Также из диалога следует, что Рубиалес, Перес и бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу хотели найти кандидата на смену главе ла лиги Хавьеру Тебасу, однако вскоре Перес изменил свое решение.

«Я не хочу разговаривать с ним. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист. Не нужно успокаивать ситуацию ради меня — мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ты оставался сильным», — сказал Чеферин в ходе диалога с Рубиалесом.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.