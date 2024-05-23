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Сегодня, 11:18

Источник: президент УЕФА Чеферин назвал главу «Реала» Переса идиотом и расистом

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Александр Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал главу «Реала» Флорентино Переса идиотом и расистом в личной беседе с экс-президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, информирует The Objective.

Оскорбления в сторону Переса имели место 6 декабря 2019 года. Тогда Чеферин публично раскритиковал предложение главы «Реала» по созданию европейской Суперлиги. В этот день Рубиалес связался с Чеферином и обсудил намерение Переса.

Также из диалога следует, что Рубиалес, Перес и бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу хотели найти кандидата на смену главе ла лиги Хавьеру Тебасу, однако вскоре Перес изменил свое решение.

«Я не хочу разговаривать с ним. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист. Не нужно успокаивать ситуацию ради меня — мне это не нужно. Мне нужно, чтобы ты оставался сильным», — сказал Чеферин в ходе диалога с Рубиалесом.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

Футбол
ФК Реал
Александер Чеферин
Луис Рубиалес
Флорентино Перес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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