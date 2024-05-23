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Сегодня, 21:41

AS: Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков

Руслан Минаев
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Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча еврокубков, сообщает AS.

Специалист получил красную карточку в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4). Хави слишком эмоционально выражал недовольство решением главного арбитра Иштвана Ковача.

Отмечается, что из-за споров с судьей на две игры также дисквалифицирован защитник каталонцев Серхи Роберто. 32-летний испанец пропускал матч с парижанами из-за перебора желтых карточек, но все равно спустился к полю и нецензурно выражался в адрес рефери.

Кроме того, каталонский клуб оштрафован на 60 тысяч евро по причине неподобающего поведения фанатов во время матча.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
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 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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Осасуна – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Альмерия – Кадис
 - : -
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Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Реал – Бетис
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