«Бавария» отказалась от трансфера Мамардашвили за 35 миллионов евро летом 2023 года

Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили рассказал о том, что летом прошлого года мог перейти в «Баварию».

«Мой агент ездил в Мюнхен, чтобы найти квартиру. Но, насколько я знаю, в итоге за меня отказались платить 35 миллионов евро», — приводит слова Мамардашвили журналист Фабрицио Романо.

В четверг, 23 мая, стало известно, что 23-летний Мамардашвили входит в сферу интересов «ПСЖ».

Голкипер выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Всего за «летучих мышей» грузин провел 99 матчей, пропустил 110 голов и 31 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.