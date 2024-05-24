Зинедин Зидан стал дедушкой во второй раз, у его сына Энцо родилась двойня
Бывший футболист и экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во второй раз стал дедушкой.
Его сын Энцо сообщил в соцсетях, что у него родилась двойня — девочки Джулия и Кайя.
Энцо Зидан, его жена Карен Гонсалвеш и их новорожденные двойняшки.
Фото Соцсети
В 2022 году у Энцо Зидана и его жены Карен Гонсалвеш родилась дочь Сиа.
Энцо Зидан — старший сын Зинедина Зидана. У француза есть еще три сына — Лука, Тео и Эльяс.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|41
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
Новости