Зинедин Зидан стал дедушкой во второй раз, у его сына Энцо родилась двойня

Бывший футболист и экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан во второй раз стал дедушкой.

Его сын Энцо сообщил в соцсетях, что у него родилась двойня — девочки Джулия и Кайя.

Энцо Зидан, его жена Карен Гонсалвеш и их новорожденные двойняшки. Фото Соцсети

В 2022 году у Энцо Зидана и его жены Карен Гонсалвеш родилась дочь Сиа.

Энцо Зидан — старший сын Зинедина Зидана. У француза есть еще три сына — Лука, Тео и Эльяс.