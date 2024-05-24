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Сафонов пошутил о возможном переходе в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»

Сафонов пошутил о своем возможном переходе из «Краснодара» в «ПСЖ»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк пошутили о возможном трансфере футболиста в «ПСЖ».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что 25-летний россиянин близок к переходу в парижский клуб за 20 миллионов евро.

Кондратюк выложила у себя в соцсетях видео, в котором сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду», а затем обратилась к мужу с вопросом: «Ты в Париже?»

«Да, устал уже круассаны есть», — ответил Сафонов.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 29 матчах, пропустил 27 голов и отыграл 10 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт вратаря с «быками» действует до конца июня 2029 года.

Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»
Матвей Сафонов
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ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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